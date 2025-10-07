Ünlü gazeteci iddiaları tek tek sıraladı: Aralık ayı çok hareketli geçecek!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, “örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla 2’inci açılım tiyatrosu sürecini başlatmıştı. Süreçte ilk perde teröristbaşı Öcalan’ın ‘lağvetme’ çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla süreç devam etmişti.

“ARALIK AYI ÇOK HAREKETLİ GEÇECEK”

Süreçte ise artık Meclis dönemi başladı. Kurulan komisyonda ise şu anda Öcalan’ın Meclis’te konuşulması ve af meseleleri gündeme getirildi. Ünlü gazeteci Can Coşkun’un “Aralık ayı çok hareketli geçecek” sözleri gündeme damga vuracak.

"PKK’NIN SİLAH BIRAKMA TAKVİMİ BELİRLEYİCİ OLACAK"

Coşkun bugünkü köşe yazısında bu söylediklerinin nedenlerini şu kulis bilgileri ile sıraladı:

“Komisyondan belirlenecek bir alt grup İmralı’ya gidecek.

İmralı için gazeteci ve Avrupa heyetleri üç aydır bekletiliyor. Yeni yıldan önce birkaç ziyaret yapılması beklentiler arasında.

Süreç komisyonu ilkbahardan önce sonuç raporunu yazacak ve artık yasa önerme hüviyetine kavuşacak. PKK’nın silah bırakma takvimi belirleyici olacak.

Yukarıdaki tüm maddelerin zamanına etki edecek olan asıl unsur ise “YPG’nin Suriye ordusuna entegrasyon” meselesi. Kısmi veya somut her adımın izleri içeride takvimi hızlandıracak.”