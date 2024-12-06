Ünlü gazeteci Kızıl Goncalar'da ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

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Ünlü gazeteci Kızıl Goncalar'da ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı Kızıl Goncalar'ın yeni bölüm fragmanı sosyal medyayı yıktı. Ünlü gazeteci diziye konuk oldu.

Her yeni bölümüyle izleyicisini ekrana kilitlemeyi başaran Kızıl Goncalar, bu kez yeni bölümüyle fırtınalar estirecek. RTÜK'ün ceza vermesinin ardından dizinin izleyicisi de diken üstünde.

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Kızıl Goncalar’ın son bölümünde Cüneyt'in Vahit'i saf dışı bırakıp eski dergahı eski düzene sokması geceye damga vurmuştu. Bir eli kesilen Vahit, kaçmıştı. Yeni bölüm fragmanında ise Vahit'n öldürüldüğü görülmüştü.

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ÜNLÜ GAZETECİ DİZİYE KONUK OLDU!

Ses getiren yeni bölümün fragmanında ünlü gazeteci Özlem Gürses görüldü. Dizide programı sunan Gürses, Levent ve Cüneyt'le tarikatlar konusunu konuşuyor.

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