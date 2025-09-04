Ünlü gazeteci o partiden siyasete girdi! Gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı

Gazeteci Altan Sancar, 2025 mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gazetecilik mesleğine süresiz biçimde ara verdiğini' duyurmuştu.

Olmam gereken yerdeyim.



Sizlere gazeteciliği bıraktığımı ve artık ‘taraf’ olduğumu açık biçimde açıklamıştım.



Gazetecilik hayatım boyunca size yalan söylemedim. Ancak severek yaptığım mesleğimin haklı ve etik sınırlarında kalarak bu mücadeleye omuz veremeyecektim. Hem burada… pic.twitter.com/J4lo5lm2YP — Altan Sancar (@altansancar13) September 3, 2025

Sancar sosyal medyadan yaptığı açıklamada siyasete girdiğini açıkladı.

Yaptığı paylaşımda Sancar,"Olmam gereken yerdeyim. Sizlere gazeteciliği bıraktığımı ve artık ‘taraf’ olduğumu açık biçimde açıklamıştım. Gazetecilik hayatım boyunca size yalan söylemedim. Ancak severek yaptığım mesleğimin haklı ve etik sınırlarında kalarak bu mücadeleye omuz veremeyecektim. Hem burada durup hem de “Ben gazeteciyim” diye ortada gezemezdim. Bu sebeple çok sevdiğim mesleğimi bıraktım ve yüreğimin bana gitmemi söylediği yere gittim. Tarafım ve tarafı olduğum mücadeleye omuz vereceğim. Sizinleyim Özgür Özel," dedi.

MESLEĞİ BIRAKTIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Gazeteci Altan Sancar, mayıs ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'gazetecilik mesleğine süresiz biçimde ara verdiğini' takipçileri ile paylaşmıştı.

Gazeteci Altan Sancar'ın X hesabına engel!

Sancar o dönem yaptığı paylaşımda, "Uzun yıllardır sürdürdüğüm aktif gazetecilik mesleğime süresiz biçimde ara verdim. Geri dönüş olup olmayacağını ve herhangi bir kurumda yeniden çalışıp çalışmayacağımı bilmiyorum. Fakat bu süreçte yayınlar yapmaya ve yazmaya devam edeceğim. Lakin bunları artık gazeteci olarak yapmayacağım. Zira gazetecilik kurallarına olan saygım nedeniyle bunu ‘gazeteci’ adıyla yapmam, tüm gazetecilere saygısızlık olur.Bu nedenle yayınlarıma ve yazılarıma gazeteci olarak değil, ülkenin başında unvanı olmayan Altan Sancar adlı yurttaşı olarak devam edeceğim." demişti.

ALTAN SANCAR KİMDİR?

Altan Sancar, 21 Kasım 1988 tarihinde Diyarbakır'da doğdu. Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Sancar, sosyal hizmet uzmanlığı eğitimi de almıştır.

2012 yılında gazeteciliğe adım atmış ve Gazete Karınca'da Ankara Temsilciliği görevini yaptı. Özgürüz Radyo ve Artı Gerçek editörlüğü görevlerini sürdürmüştür. Artı TV'de haftaiçi her gün Medya Kritik programını sunmuştur. Haber masasında editörlük görevini üstlenmiştir. Özgürüz Radyo Ankara Temsilciliği ve Diken Ankara Muhabirliği görevlerini yapan Sancar 2025 mayıs ayında mesleği bıraktığını açıklamıştır.