Ünlü gazeteciden flaş Suriye iddiası: Türkiye’nin tezleri sahada çöküyor!

Gazeteci Ardan Zentürk, Suriye’de terör örgütü SDG/YPG ile Suriye Milli Ordusu arasında yaşanan çatışmaları gündeme taşıyarak ana akım medyanın bu gelişmeleri görmezden geldiğini belirtti.

Zentürk, “Silah bırakması gereken adam savaşıyor. Bu sürecin nereye gittiğini görmek için özel bir çaba göstermeye gerek yok. Güvendiğim kaynaklara bakıyorum, her gün yeni bir çatışma yaşanıyor” diyerek sahadaki durumu özetledi.

Zentürk, “10 Mart’ta bir anlaşma yapıldı. Terör örgütü SDG/YPG’nin Suriye ordusuna entegre olması ve silah bırakması bekleniyordu. Ancak Mazlum Abdi açıkça ‘Ben silah bırakmayacağım’ diyor. Bu durumda terör örgütü SDG/YPG’nin nasıl entegre olacağı sorusu cevapsız kalıyor” ifadelerini kullandı.

Halep kırsalında ve Deyrizor'da çatışmaların sürdüğünü, Teşrin Barajı ve Karakozak Köprüsü hattında da savaşacaklarını belirten Zentürk, “Bu sadece Deyrizor’la sınırlı değil. Terör örgütü SDG/YPG, Suriye Milli Ordusu ile birçok noktada savaşıyor. Bu esasında fiilen Türkiye'nin tezinin Suriye hattında çökmesi anlamına geliyor” dedi.

10 Mart 2025’te imzalan anlaşmanın maddeleri şöyle:

1- Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2- Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3- Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4- Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5- Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6- Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7- Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8- Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.

Anlaşmanın ardından 11 Mart’ta açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise anlaşmaya dair şu ifadeleri kullanmıştı; "Suriye’nin terörden arındırılmasına yönelik her türlü çabayı doğru yönde atılmış bir adım olarak görüyoruz. Dün varılan mutabakatın eksiksiz uygulanması, Suriye’nin güvenliğine ve huzuruna hizmet edecektir."