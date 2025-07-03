Ünlü gazeteciden tartışılacak iddia: Muharrem İnce CHP’ye dönmek için yalvardı

Ünlü gazeteci Barış Yarkadaş Taksim Meydanı programında Memleket Partisi’nden istifa ederek baba ocağı CHP’ye dönen Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Yarkadaş, İnce’nin İmamoğlu tutuklanmadan önce yaptığı görüşmede, “ben CHP'li olarak ölmek istiyorum ve partiye dönmek istiyorum” diyerek yalvardığını iddia etti.

İNCE BABA OCAĞINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olup, seçime bir hafta kala Kılıçdaroğlu lehine adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, baba ocağı CHP’ye geri döndü. Geçtiğimiz günlerde CHP grup toplantısına katılan İnce, burada partiye katıldığını resmileştirdi. İnce’nin CHP katılması sonrası Ankara kulisleri de hareketlendi.

YARKADAŞ: İNCE'Yİ PARTİYE EKREM İMAMOĞLU İSTEDİ

Gazeteci Barış Yarkadaş, Taksim Meydanı programında Muharrem İnce ile ilgili çarpıcı iddiada bulundu. Yarkadaş, “Muharrem İnce’yi, Özgür Özel'in çalışma arkadaşları partide istemiyorlardı. İnce'yi partiye Ekrem İmamoğlu istedi” şeklinde ifadeleri kullandı.

İNCE’DEN İMAMOĞLU’NA PARTİYE DÖNME İSTEĞİ

Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmadan önce Muharrem İnce’nin yanına gittiğini söyledi. İnce ise İmamoğlu’na görüşmede, “ben CHP'li olarak ölmek istiyorum ve partiye dönmek istiyorum” şeklinde yalvardığını öne sürdü. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu’nun “Özgür başkanla konuşurum” ifadelerini kullandığını aktardı.

İKİNCİ KEZ İSTEDİ İDDİASI

Yarkadaş, bu noktada parti içerisinde İnce’nin istenmediğini altını çizerken, “Özgür Özel ile konuştular. Fakat Özgür Özel'in yakın çalışma arkadaşları Muharrem İnce'nin partiye dönmesini istemediler. Gerekçe olarak da şunu söylediler. Muharrem İnce gelir genel başkanlığa aday olur. Cumhurbaşkanlığına adayı olur. Yani bizi yorar gereksiz. Bir de parlak bir adam. Ha hitabeti iyi. Kitleleri peşinden sürüklüyor. İnsan ilişkileri de iyidir” dedi.

“ÖN SEÇİM DE GEÇSİN ONDAN SONRA ALALIM”

İnce’nin İmamoğlu ile partiye dönmek için bir daha görüştüğünü söyleyen Yarkadaş, şunları dile getirdi:

“O arada da Ekrem İmamoğlu bir ön seçim kararı aldırttı. Ama Muharrem İnce'nin talebi de herhangi bir karşılık o arada bulmadı. Bu sefer hangi formülü buldular? Muharrem İnce'yi Ekrem Bey istiyor ama ön seçim de geçsin ondan sonra alalım. Niye? Çünkü ön seçimde gelir aday olur, cumhurbaşkanlığı adaylığına birinci olur, ikinci olur. İkinci olursa Ekrem Başkan siyaset yapamazsa, yasak gelirse ikinciye biz adaylığı vermek zorunda kalırız. Şu ön seçimde geçsin Muharrem abiyi epey bir beklettiler, yordular. Bugün oraya çağırıp konuşturmamaları da çok ayıp”