Ünlü gazeteciden ‘transfer’ iddiası: Kadrolar halinde partiye katılacaklar

Can Coşkun, AKP’nin son dönemde yaptığı transferlere parmak basarak yenilerin olacağını iddia etti.

Korkusuz yazarı Can Coşkun, AKP’nin son dönemde yaptığı transferlere parmak basarak yenilerin olacağını öne sürdü. Coşkun, “Çözüm sürecindeki gidişata göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de kadrolar halinde başka partilerden AK Parti'ye katılımlara hazırlıklı olunmalı” dedi.

50 ÜZERİNDE BELEDİYE BAŞKANI TRANSFER ETTİ

Son yerel seçimlerde 24 yıllık AKP iktidarlığı sona ermiş CHP birinci parti olarak konumlanmıştı. AKP içerisinde ise bu yenilginin ardından iç değişimler meydana geldi. Son olarak il başkanlıklarında yenilenmeler oldu. AKP, yerel seçim mağlubiyetinden bu yana 50’nin üzerinde belediye başkanını transfer etti.

Transferlere dair Korkusuz yazarı Can Coşkun, çarpıcı iddialarda bulundu. AKP’nin son dönemde yaptığı transferlere dikkat çeken Coşkun, yeni katılımların olabileceğini öne sürdü.

"AK PARTİ'YE KATILIMLARA HAZIRLIKLI OLUNMALI"

Akdeniz ve Ege bölgelerindeki geçişlerin bitmediğine parmak basan Coşkun, yeni açılım sürecine bağlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de toplu katılımların yaşanabileceğini iddia etti.

Coşkun köşesinde şu ifadeleri kullandı:

"Hayrabolu Belediye Başkanı'nın CHP'den istifasıyla son dönemdeki transfer dedikoduları yine konuşulur oldu. Halbuki bunları neredeyse isim vererek aylardır, önceden yazıyorum. AK Parti'ye katılımlar sürecek, Akdeniz ve Ege hattından da geçişler bitmemiş görünüyor. Çözüm sürecindeki gidişata göre Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden de kadrolar halinde başka partilerden AK Parti'ye katılımlara hazırlıklı olunmalı.

