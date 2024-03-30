Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı

Kaynak: Halk Tv
Ünlü gıda devi iflas bayrağını çekti! 200 şube kapatıldı binlerce kişi işsiz kaldı
200 şubesi bulunan Maksul Gıda 2021 yılında konkordato istemişti. Kuru yemiş, bakliyat ve baharat ürünleri satışı yapan marka iflas bayrağını çekti.

Maksul Gıda, art arda yeni şubeler açtıktan sonra 3 yıl önce mali darboğaza girdi. Şirket sahibi Hakan Şenol için konkordato talebinde bulunuldu. Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete yönelik konkordato kararı verdi. Ancak, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi kaldırdı.

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İstinaf Mahkemesi’nin verdiği karar sonrası dosya yeniden Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne geldi. Bu süreçte, alacaklılar borçların ödenmediğini, şirket varlıklarının ise başka kişilere devredildiği bilgisini mahkemeye bildirdi.

Mahkeme, dosyaya ilişkin bilirkişi raporu aldırdı. Prof. Dr. Serdar Kale, Prof. Dr. Fatma Pamukçu ve Mali Müşavir Deniz Akkaya Mar’ın mahkemeye sunduğu raporda, şirketin toparlanmasının güç olduğu kaydedildi.

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Dinçer Gökçe’nin haberine göre dün görülen duruşmada mahkeme, Maksul Gıda ile sahibi Hakan Şenol için iflas kararı verdi. Şirkette, kamunun yanı sıra çok sayıda işçinin de parasını alamadıkları anlaşıldı. Kararla birlikte, şirketin tasfiye süreci de başladı. Borç miktarı ise 400 milyon TL olarak kayıtlara girdi. 200 kadar şubeye erişen şirketin şimdilerde 50 kadar şubesi faaliyette.

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