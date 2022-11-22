Vedat Milor Yemekteyiz programında eleştirilen yarışmacıyı savundu. Bravo Vedat Milor'a... gerçeği yakaladı

Yemek eleştirmeni ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programının fragmanını paylaştı ve eleştirilen yarışmacıyı savundu.

Programda ördeği az pişirdiği için eleştirilen yarışmacıya sahip çıkan Vedat Milor, "Yalnız ördek çok iyi gözüküyor. Beyefendi her eti içindeki en küçük nem dahi yok olana kadar pişirtenlerin gazabına uğramış maalesef." diye yazdı.

