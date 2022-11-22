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  • Vedat Milor Yemekteyiz programında eleştirilen yarışmacıyı savundu. Bravo Vedat Milor'a... gerçeği yakaladı

Vedat Milor Yemekteyiz programında eleştirilen yarışmacıyı savundu. Bravo Vedat Milor'a... gerçeği yakaladı

Yemek eleştirmeni Vedat Milor, Yemekteyiz programına ördeği az pişirdiği için eleştiri yağmuruna tutulan bir yarışmacıya sahip çıktı.

Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı - 11:52
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Ünlü gurme Vedat Milor'dan 'Yemekteyiz' programına tepki

Vedat Milor Yemekteyiz programında eleştirilen yarışmacıyı savundu. Bravo Vedat Milor'a... gerçeği yakaladı
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Yemek eleştirmeni ünlü gurme Vedat Milor, sosyal medya hesabından Yemekteyiz programının fragmanını paylaştı ve eleştirilen yarışmacıyı savundu. 

Programda ördeği az pişirdiği için eleştirilen yarışmacıya sahip çıkan Vedat Milor, "Yalnız ördek çok iyi gözüküyor. Beyefendi her eti içindeki en küçük nem dahi yok olana kadar pişirtenlerin gazabına uğramış maalesef." diye yazdı.
 

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