Ünlü hakem Süper Lig başlamadan veda etti

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Ünlü hakem Süper Lig başlamadan veda etti

FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy yeni sezon öncesi yeşil sahalara veda ettiğini duyurdu.

Uzun yıllardır Süper Lig'de görev yapan FIFA kokartlı hakem Alper Ulusoy, hakemlik kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Süper Lig'de orta hakemlik yaptıktan sonra VAR hakemliği görevini üstlenen Ulusoy, hakemlik kariyerine son verdiğini duyurdu.

Kararını yaptığı bir açıklamayla paylaşan Ulusoy, şu ifadeleri kullandı:

"Dün itibariyle hakemlik ile ilişkimi tamamen kestim. Artık sizlere dışarıdan bir arkadaşınız olarak destek vereceğim. Hakemlik yaptığım süre boyunca istemeden de olsa üzdüğüm kimse varsa hakkını helal etsin, bende yana da helal olsun.

Sizlerle çalışmak büyük bir keyifti. Umarım birbirinize sahip çıkarak, başarılarla dolu, gönlünüze göre bir sezon geçirirsiniz. Baki'nin dediği gibi; 'Avazeyi bu aleme Davud gibi sal / Baki kalan bu kubbede bir hoş sada imiş.' Hoş bir seda bıraktıysak ne mutlu bize. Kalın sağlıcakla."

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