Ünlü havayolu şirketi yolculara tazminat ödemeyi teklif etti

Singapur Hava Yolları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Londra-Singapur uçuşunda geçtiğimiz ay yaşanan şiddetli türbülans sebebiyle mağduriyet yaşayan bütün yolculardan özür diledi. Türbülans nedeniyle yaralanan yolcuların her birine 10 bin dolar tazminat ödemeyi teklif eden Singapur Hava Yolları, ağır yaralanan ve tedaviye ihtiyaç duyan yolcuların acil ihtiyaçlarını karşılamak için 25 bin dolar avans ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Singapur Hava Yolları, bütün yolculara uçuş ücretinin geri ödeneceği iletildi.

NE OLMUŞTU?

İngiltere'nin başkenti Londra'dan Singapur'a giden Singapur Hava Yollarına ait "SQ321" sefer sayılı uçak, şiddetli bir türbülansa girmiş ve türbülans sebebiyle kalp krizi geçiren 73 yaşındaki yolcu, kabin memurlarının bütün müdahalelerine rağmen kurtarılmamıştı.

Yaklaşık 3 dakika içinde aniden 6 bin fit (yaklaşık 2 bin metre) alçalan uçak, Bangkok'taki Suvarnabhumi Uluslararası Havalimanı'na acil iniş yapmıştı.