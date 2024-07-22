Ünlü holding dev bankayı satın aldı. Halka arzıyla da çok konuşmuştu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü holding dev bankayı satın aldı. Halka arzıyla da çok konuşmuştu

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş.'yi satın almak için hisse devir anlaşmasının imzalandığını açıkladı.

Rönesans Holding, Rabobank A.Ş. hisselerinin tamamının Rabobank International Holding B.V.'den satın alınmasına ilişkin hisse devir anlaşmasına imza attı.

Rönesans Holding ile Rabobank International Holding B.V. arasındaki anlaşmaya göre, 2014 yılından bu güne dek Türkiye'de faaliyet gösteren ve büyük ölçekli kurumsal müşterilere hizmet veren Rabobank A.Ş.'nin tüm hisseleri, düzenleyici kurum onaylarının tamamlanmasının sonrasında Rönesans Holding'e aktarılacak.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre inşaat, enerji, sağlık, gayrimenkul ve endüstriyel yatırımlar olmak üzere beş ana faaliyet kolu bulunan dev holding, bu satın alma ile faaliyet alanlarına finans sektörünü de eklemiş olacak.

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Yabancı ortaklıklar ve uluslararası finansman oluşturma yeteneği ile öne çıkan holding, Nisan 2024'te ilk halka arzını gerçekleştirerek grup şirketlerinden Rönesans Gayrimenkul Yatırım'ı halka açmıştı.

GKC Partners'ın Rönesans holdingin hukuki danışmanı olarak görev yaptığı işlemin kapanışı için düzenleyici kurumların onayı beklendiği bildiriliyor.

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