Ünlü holdingde 200 işçi işten çıkarıldı intihar girişimi yaşandı

Kahramanmaraş Elbistan'daki Çelikler Holding işçileri, enflasyon karşısında eriyen maaşlarına zam talep etti. İşçiler, şirketten yüzde 12 oranında bir iyileştirme isterken, işveren, bu talebi reddederek yüzde 6 zam teklifinde bulundu.

İşçiler bu teklifi yetersiz bulup, çalışma düzenlerinde yavaşlama kararı alırken, bunun üzerine şirket ilk olarak 8 işçiyi işten çıkardı. Durumu protesto etmek amacıyla başlatılan iş durdurma eylemi sonrası işten çıkarılan işçi sayısı kısa sürede 24'e, ardından da 200'e ulaştı.

İŞÇİLERE TEHDİT İDDİALARI

Grev sürecinde işçiler, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi için destek arayışına girerken, bazı işçilerin tehdit edildiği iddiaları gündeme geldi. Öte yandan, işten çıkarılan ilk 24 işçinin çıkış kodlarının değiştirilerek mağdur edildikleri öne sürüldü.

İÇERİ ALINMADILAR

Şirkette kalan işçilere ise noter aracılığıyla ihtarname gönderildiği ve servis hizmetlerinin durdurulduğu ifade edilirken, işçiler, işe kendi imkanlarıyla geldiklerinde ise güvenlik tarafından içeri alınmadı ve noter huzurunda iş durdurma ihtarnamesi çekildi.

İNTİHAR GİRİŞİMİ İDDİASI

İşten çıkarılmaların ve ekonomik kaygıların artmasıyla birlikte, bir işçinin silahla intihar girişiminde bulunduğu iddia edilirken, işçi, çevresindeki arkadaşlarının ikna çabaları sayesinde son anda intihardan vazgeçirildi.

İşçilerin taleplerine ve yaşanan gelişmelere karşı şirketten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.