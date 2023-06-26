Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu

Game Of Thronesdizisinde Khal Forzo karakterine hayat veren Türk asıllı Hollywood yıldızı Tamer Hassan, Hande Yener konseri için İstanbul’a geldi. Müzisyen yeğeni Genco Ecer ile birlikte Bebek’te görüntülenen Tamer Hassan, yeniden ekranlara gelecek olan fenomen dizi Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz’a gözdağı verdi.

Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu

Ünlü Hollywood yıldızı Tamer Hassan Polat Alemdar'a meydan okudu

Editör: Erkavim YILDIRIM

Dünya çapında izlenme rekorları kıran 'Game Of Thrones' dizisinde 'Khal Forzho' karakterine hayat veren Tamer Hassan, önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı.

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Geçtiğimiz günlerde Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi’nde konser veren Hande Yener’i dinlemek için İstanbul’a geldiğini söyleyen Türk asıllı Hollywood yıldızı, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

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Rol aldığın Game Of Thrones'un ardından bir süre dinlendiğini ifade eden Tamer Hassan, “Bir iki sene dinlendim. Daha sonra 'The Witcher’da oynadım. Henry Cavill, diziden ayrılıyor” dedi.

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Türkiye’deki projeleri takip ettiğini belirten Tamer Hassan, Kurtlar Vadisi dizisinin takipçisi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, yayınlandığı döneme damga vuran yapımın başrol oyuncusu Necati Şaşmaz’ı beğendiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti

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''Duyduğuma göre dizi yeniden başlayacak. Teklif gelirse oynarım. Benim bütün filmlerim mafya, gangster türünde. Bana romantik karakterleri zaten vermezler. En favori karakterim Polat. Geleyim ona biraz ders vereyim, yola getireyim. Sıkayım onu, 'Gel yanıma' diyeyim. Hazırlan geliyorum.''

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