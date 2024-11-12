Ünlü iktisatçı Hakan Kara tek grafikle anlattı: Enflasyonun neden düşmediğini açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü iktisatçı Hakan Kara tek grafikle anlattı: Enflasyonun neden düşmediğini açıkladı

Ünlü iktisatçı Hakan Kara'dan dikkat çeken mesaj. Tek grafikle enflasyonun düşmemesini nedenini duyurdu. İşte o grafik ve Hakan Kara'nın paylaşımı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başekonomisti Prof. Dr Hakan Kara enflasyonun kalıcı olarak düşmemesinin nedenini tek bir grafikle anlattı.

Deneyimli ekonomist Hakan Kara verdiği enflasyon mesajından "Şu tablo değişmeden kalacı olarak düşmez" dedi. Kara, paylaştığı grafikte, tüketim ve sanayi üretimine dikkat çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK bugün eylül ayına ilişkin sanayi üretim verilerini duyurdu. TÜİK'e göre sanayi üretimi eylülde yüzde 1,6 artış göstermiş ancak bir öncek yıla göre yüzde 2,4 oranında düşüş kaydetmişti.

TÜİK'in bugün açıkladığı diğer veri ise ticaret satış hacmiyle ilgiliydi. TÜİK'e göre perakende ticaret eylülde aylık yüzde 2,3, bir önceki yıla göre yüzde 15,9 artış göstermişti.

Merkez Bankası eski başekonomisti iki veriyi dikkate alarak,enflasyonun neden gerilemediğini tek bir grafikle anlattı.

Hakan Kara, enflasyonun seyrine ilişkin önemli bir değerlendirmede bulundu. Yayınladığı grafiğe şu notu da düştü:

"Şu tablo değişmeden enflasyon kalıcı olarak düşük seviyelere inmez."

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