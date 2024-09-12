Ünlü ilahiyatçı Şahin Filiz’den Hulusi Akar’a sert tepki

Eğitimin amacının bilgi elde etmek ve bilgiyi kullanabilme yeteneğini öğretmek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Şahin Filiz, katıldığı bir televizyon programında kişilerin kendi uzmanlık alanı dışındaki konularda konuşmasını eleştirdi. Akar’ın ihtisas alanı dışında değerlendirme yapmasının yanlışlığını vurgulayan Prof. Dr. Şahin Filiz, “ Sayın Akar bir eğitim bilimci değil, din bilimci değil, vaiz de değil” diye konuştu.

"BUNLARI VERMEZSEN ATEİSTLE UĞRAŞIRSIN, LGBT İLE UĞRAŞIRSIN"

Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar sosyal medyaya da yansıyan tartışılan konuşmasında şunları söylemişti:

Eğitimin amacı Allah korkusu ve kuldan utanmadır. Bunları vermezsen ateistle uğraşırsın, LGBT ile uğraşırsın. Devlet ve millet olarak bunu yapmamız lazım. Ama her şeyi de devletten beklemeyin. Anneler çok veballi. Çocuklar küçükken kıyamıyor sabah namazına kalkamaz, camiye gidemez, yatsın uyusun diyorlar. Aradan 10 yıl geçiyor, çocuk laf dinlemez oluyor. Bunu sen en başta düşünecektin.