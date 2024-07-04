Ünlü iş adamı Ali Koç'un koltuğuna gözünü dikti

Süper Lig ekiplerinin başkanlarını bir araya getiren Kulüpler Birliği bugün yeni başkanını seçecek.
Toplantı öncesinde kulüp başkanlarına haber yollayan Ali Koç aday olmayacağını bildirdi.
Ali Koç’tan boşalacak olan Kulüpler Birliği Başkanlığı’na kimin seçileceği merakla beklenirken ilk aday belli oldu.
Süper Lig’in yeni ekiplerinden Eyüpspor’un sahibi ünlü iş insanı Murat Özkaya basın mensuplarından gelen "Kulüpler Birliği Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna "Tabii ki..." yanıtını verdi.
Hasan Arat ise toplantı öncesinde yaptığı açıklamada aday olmayacağını söyledi.
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