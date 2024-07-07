Ünlü ismin yüzüne isabet etti. Skandal hareket!

Düzenleme: Cemile Balcı
Ünlü ismin yüzüne isabet etti. Skandal hareket!

Van’da geçtiğimiz günlerde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Van Kültür yolu Festivali’nde Bengü’ye düzenlenen saldırının ardından ünlü sanatçı Cem Adrian’a da pet şişeli saldırı yapıldığı ortaya çıktı.

Van’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nden çirkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Sanatçı Bengü sahne sonunda ‘Ne mutlu Türk’üm’ sözünü söylediği için kendisine dakikalarca pet şişe ile saldırı yapılmıştı.

BENGÜ’DEN SONRA CEM ADRİAN

Van’da yaşanan çirkin saldırı sonrasında Cem Adrian’a da saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Dün akşam Van’da aynı festival kapsamında sahne alan Cem Adrian’a da şişe fırlatıldı. “Söyle Buldun Mu?” şarkısını seslendiren Cem Adrian’a şişe fırlatıldı ve fırlatılan şişe yüzüne isabet etti.

CEM ADRİAN’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Şarklı söylerken kendisine atılan şişeye karşılık sahneye gül atan Cem Adrian ardından şu açıklamada bulundu:

“Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni severim gülden ötürü"

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Dün yapılan saldırı sonrasında bugün de sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Adrian her şey için minnettar olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘Ki ben dikeni de severim gülden ötürü…”

ekran-goruntusu-2024-07-07-102311.png

ekran-goruntusu-2024-07-07-102340.png

ekran-goruntusu-2024-07-07-102348.png

ekran-goruntusu-2024-07-07-104736.png

İlgili Haberler
Bengü 'Ne mutlu Türküm diyene' dedi. İçimizdeki Türk düşmanları saldırdı
Son Haberler
Copa America'da yarı final heyecanı Spor
Copa America'da yarı final heyecanı
14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı Spor
14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı Yaşam
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi Ekonomi
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi
Sambo Şampiyonası sona erdi Spor
Sambo Şampiyonası sona erdi
Aranması bulunan FETÖ üyeleri yakalandı Yerel Haberler
Aranması bulunan FETÖ üyeleri yakalandı
Türkmenistan, Nepal'a büyükelçi atandı Dünya
Türkmenistan, Nepal'a büyükelçi atandı