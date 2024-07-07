Ünlü ismin yüzüne isabet etti. Skandal hareket!

Van’da düzenlenen Kültür Yolu Festivali’nden çirkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Sanatçı Bengü sahne sonunda ‘Ne mutlu Türk’üm’ sözünü söylediği için kendisine dakikalarca pet şişe ile saldırı yapılmıştı.

BENGÜ’DEN SONRA CEM ADRİAN

Van’da yaşanan çirkin saldırı sonrasında Cem Adrian’a da saldırı yapıldığı ortaya çıktı. Dün akşam Van’da aynı festival kapsamında sahne alan Cem Adrian’a da şişe fırlatıldı. “Söyle Buldun Mu?” şarkısını seslendiren Cem Adrian’a şişe fırlatıldı ve fırlatılan şişe yüzüne isabet etti.

CEM ADRİAN’DAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Şarklı söylerken kendisine atılan şişeye karşılık sahneye gül atan Cem Adrian ardından şu açıklamada bulundu:

“Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ki ben dikeni severim gülden ötürü"

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA

Dün yapılan saldırı sonrasında bugün de sosyal medya hesabından açıklama yapan Cem Adrian her şey için minnettar olduğunu ifade ederek şu sözleri kullandı:

“Mahcubiyet ile ilgili mesaj ve yorumlar okuyorum. Ben çok iyi ve güzel hissediyorum. Böyle bir şey hissetmenize gerçekten gerek yok. Bir gül bahçesinde gibiydim. Bir iki dikenden sebep bahçeye küsülmez ‘Ki ben dikeni de severim gülden ötürü…”