Ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu: Milyonlarca izlenme aldı

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Celta Vigo’yu 4-0’lık skorla mağlup etti.

Real Madrid adına oyuna 89. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.



90+4’te Ceballos'tan aldığı topla ceza alanına giren Arda, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu.

ÜNLÜ KARİKATÜRİSTTEN ARDA GÜLER ANİMASYONU

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan karikatürist Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için bir animasyon hazırladı. Sahari sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Animasyonun başlangıcında Arda Güler’in, başında beklediği fidanın büyümemesi nedeniyle üzüldüğü görülüyor. 19 yaşındaki genç yıldız, yanına gelen Carlo Ancelotti'ye de durumu şikayet ediyor.

Ancelotti ise milli futbolcuya moral vermek üzere "Efsaneler" yazan bir kitabı açarak okumaya başlıyor.

Animasyon, kulübe genç yaşta katılan Iker Casillas, Sergio Ramos, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'nun kendi fidanlarını suladıkları sahnelerle devam ediyor.

4 futbolcunun zor şartlara karşı korudukları fidanlarının üzeri hikayenin sonunda ödüller ve kupalarla doluyor.

Ancelotti'nin anlattığı hikayeden mutlu olan ve ders çıkaran Arda da ayağa kalkarak fidanını sulamaya başlıyor.

Animasyonun sonunda ise Ancelotti’nin yanı sıra Luka Modric, Antonio Rudiger ve Jude Bellingham'ın da Arda Güler'i destekledikleri görülüyor.