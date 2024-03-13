Ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu: Milyonlarca izlenme aldı

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Ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu: Milyonlarca izlenme aldı
Real Madrid formasıyla ilk golünü atan milli futbolcu Arda Güler'le ilgili karikatürist Hamid Sahari tarafından paylaşılan bir animasyon, sosyal medyada gündem oldu

İspanya La Liga'nın 28. haftasında Real Madrid, evinde ağırladığı Celta Vigo’yu 4-0’lık skorla mağlup etti.

Real Madrid adına oyuna 89. dakikada dahil olan milli futbolcumuz Arda Güler, eflatun-beyazlı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

90+4’te Ceballos'tan aldığı topla ceza alanına giren Arda, kaleciyi de geçerek topu filelerle buluşturdu.

ÜNLÜ KARİKATÜRİSTTEN ARDA GÜLER ANİMASYONU

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan karikatürist Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için bir animasyon hazırladı. Sahari sosyal medya hesabından paylaştığı video, kısa sürede 3 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Ünlü karikatüristten Arda Güler animasyonu

Animasyonun başlangıcında Arda Güler’in, başında beklediği fidanın büyümemesi nedeniyle üzüldüğü görülüyor. 19 yaşındaki genç yıldız, yanına gelen Carlo Ancelotti'ye de durumu şikayet ediyor.

Instagram'da 1.5 milyon takipçisi bulunan Hamid Sahari, Real Madrid ile ilk golünü kaydeden Arda Güler için hazırladığı animasyonu paylaştı. Video sosyal medyada kısa sürede 3 milyondan fazla kez izlendi. nimasyonun girişinde bir fidanın başında bekleyen Arda Güler, fidanı büyümediği için üzülüyor. Yanına gelen Carlo Ancelotti'ye de durumdan şikayet ediyor.

Ancelotti ise milli futbolcuya moral vermek üzere "Efsaneler" yazan bir kitabı açarak okumaya başlıyor.

Ancelotti de Arda Güler'e moral vermek için üzerinde "Efsaneler" yazan bir kitabı okumaya başlıyor.

Animasyon, kulübe genç yaşta katılan Iker Casillas, Sergio Ramos, Karim Benzema ve Cristiano Ronaldo'nun kendi fidanlarını suladıkları sahnelerle devam ediyor.

Animasyon, kulübe genç yaşta katılan Casillas, Ramos, Benzema ve Ronaldo'nun fidanlarını suladıklarını sahnelerle devam ediyor.

4 futbolcunun zor şartlara karşı korudukları fidanlarının üzeri hikayenin sonunda ödüller ve kupalarla doluyor.

Ancelotti'nin anlattığı hikayenin sonunda ise 4 futbolcunun fidanları, üzeri ödüller ve kupalarla dolu büyük ağaçlara dönüşüyor.

Ancelotti'nin anlattığı hikayeden mutlu olan ve ders çıkaran Arda da ayağa kalkarak fidanını sulamaya başlıyor.

Arda Güler de Ancelotti'nin anlattığı hikayeyi dinlerken mutlu oluyor.

Animasyonun sonunda ise Ancelotti’nin yanı sıra Luka Modric, Antonio Rudiger ve Jude Bellingham'ın da Arda Güler'i destekledikleri görülüyor.

Animasyonun sonunda ise Ancelotti, Modric, Rudiger ve Bellingham'ın çalışmalarına devam eden Arda Güler'i destekledikleri görülüyor.

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