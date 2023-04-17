Ünlü kredi kuruluşundan Türk bankaları için flaş açıklama

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye, Mısır, Endonezya, Katar ve Tunus'un bankacılık sistemlerinin global likidite değişikliklerine karşı kırılganlık potansiyeli olduğunu belirtti.

Derecelendirme kuruluşu S&P Global temel durum senaryosunun, Türk bankalarının dış finansmana erişimini sürdüreceğini, ancak hükümetin ödeme dengesinden kaynaklı risklere sahip olması sebebiyle yenileme oranlarında ılımlı bir düşüş olacağını söyledi.

TÜRK BANKALARI SAVUNMASIZ

S&P analistleri notta, "Türk bankalarının, olumsuz piyasa duyarlılığına, artan riskten kaçınmaya, küresel likiditedeki düşüşlere ve yüksek finansman maliyetlerine karşı özellikle savunmasız olduğunu düşünüyoruz. Ülkenin bankaları, emlak fiyatlarındaki artış ve hiperenflasyon ortamında son derece uyumlu para politikası gibi son yıllarda oluşan ekonomik dengesizliklerin çözülmesine de önemli ölçüde maruz kalmaya devam ediyor" ifadelerine yer vererek, Türk bankalarına yönelik risklerin altını çizdi.

TÜRK LİRASI ZAYIF

Yayımlanan notta özellikle, Türk lirasındaki zayıflığın, Türk firmalarının kredi değerliliği üzerinde de baskı oluşturduğu ifade edildi.