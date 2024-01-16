Ünlü magazinci BTP'nin Kadıköy adayı oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü magazinci BTP'nin Kadıköy adayı oldu
Magazin basınının duayen ismi Nurcan Sabur, yerel seçimlerde Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kadıköy adayı oldu.

Magazin dünyasının nabzını tutan tecrübeli gazeteci Nurcan Sabur, Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kadıköy belediye başkan adayı oldu.

BTP Lideri Hüseyin Baş, Sabur'un adaylığını, "Duayen gazeteci, Atatürk sevdalısı, Kadıköy aşığı Nurcan Sabur Kadıköy Belediye Başkan Adayımız olmuştur. Kadıköyümüze hayırlı olsun. Kendisine başarılar dilerim" diyerek paylaştı.

Kadıköy'den adaylığı ilan edilen duayen gazeteci Nurcan Sabur ise kendisine verilen görev için BTP Lideri Hüseyin Baş'a teşekkür etti.

Sabur, Hüseyin Baş'ın paylaşımın alıntılayarak, "Atatürkçü ve çağdaş Kadıköy'e Gazi Mustafa Kemal'i yeniden hatırlatacağım için çok heyecanlıyım... Allah tüm Bağımsız Türkiye Partisi sevdalılarını utandırmasın..." ifadelerini kullandı.

Nurcan Sabur 2018 yılında BTP'ye katılmış ve parti rozetini merhum Genel Başkan Prof. Dr. Haydar Baş takmıştı.

Sabur, BTP'ye katılma gerekçesini ise, "Şu ana kadar birçok toplantıya katıldım. Ama bugün buraya farklı bir heyecanla geldim. Hayatımda çok Atatürk kitabı okudum lakin 'Hoş geldin Atatürk' beni derinden etkiledi. Atatürk ne kadar dindarmış bu kitapla öğrendim. Şu anda Nutuk ve 'Hoş geldin Atatürk' eseri başucumdadır." sözleri ile açıklamıştı.

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