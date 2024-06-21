Ünlü manken programda soyundu

Dünyanın en önemli modellerinden biri olan Heidi Klum, YouTube programı ‘Hot Ones’a katıldı.

Konukların baharatlı soslarla kaplanmış tavuk kanatlarını yiyip hayatlarıyla ilgili soruları yanıtladıkları YouTube talk şovunda 51 yaşındaki süper model, biberli kanattan bir ısırık yedikten sonra acıdan ne yapacağını şaşırdı.

Gözleri yaşaran Klum, birden bire kot gömleğini çıkardı. Sunucu ise şoke oldu.

Programa kırmızı iç çamaşırıyla devam eden seksi güzel, sunucuya adeta ecel terleri döktürdü.