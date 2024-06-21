Ünlü manken programda soyundu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü manken programda soyundu

Manken Heidi Klum, katıldığı bir programda birden bire soyunmaya başladı.

Dünyanın en önemli modellerinden biri olan Heidi Klum, YouTube programı ‘Hot Ones’a katıldı.

ekran-goruntusu-2024-06-21-101153.png

Konukların baharatlı soslarla kaplanmış tavuk kanatlarını yiyip hayatlarıyla ilgili soruları yanıtladıkları YouTube talk şovunda 51 yaşındaki süper model, biberli kanattan bir ısırık yedikten sonra acıdan ne yapacağını şaşırdı.

ekran-goruntusu-2024-06-21-100936.png

ekran-goruntusu-2024-06-21-100920.png

ekran-goruntusu-2024-06-21-101259.png

Gözleri yaşaran Klum, birden bire kot gömleğini çıkardı. Sunucu ise şoke oldu.

ekran-goruntusu-2024-06-21-103319.png

Programa kırmızı iç çamaşırıyla devam eden seksi güzel, sunucuya adeta ecel terleri döktürdü.

İlgili Haberler
Aydemir Akbaş Aziz Yıldırım’ı karşısında göremeyince şok geçirdi. Etrafında döne döne gelen sesi aradı
Son Haberler
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam Ekonomi
Temsil ve tanıtım giderleri ile kira harcamalarına tam gaz devam
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan Tarih - Mitoloji
Şehit askerin cebinden çıktı Atatürk tüm cepheye dağıttırdı! İşte Atatürk'ü duygulandıran o destan
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti Magazin
Ünlü şarkıcının konseri yarıda kesildi. Seyirciler alanı terk etti
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya Ekonomi
Kendi poşetini getirene indirimli ekmek. Görülmemiş kampanya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı Dünya
Rusya'da iki petrol rafinerisine dron saldırısı
Hande Baladın ferahlattı Spor
Hande Baladın ferahlattı
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat Gündem
Kuyumcular bile bu tuzağa düştü! Altın alırken dikkat