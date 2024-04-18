Ünlü marka 5 bin kişinin işine son veriyor

Toshiba, Japonya’daki merkezinde çalışanlarının %7’sine denk gelen 5 bin kişiyi işten çıkaracak.

Kyodo ajansının, şirket kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Toshiba küçülmeye gidiyor.

Öz kaynaklarını altyapı, enerji ve dijitalleşme gibi büyüme alanlarına odaklamayı hedefleyen Toshiba, ülke içinde 5 bin personelini işten çıkarma kararı aldı.

MAYIS’TA SENDİKAYLA MÜZAKARE BAŞLATACAK

Japon firma, her iş biriminde kaç pozisyonda işten çıkarmaların yapılacağını belirlemek amacıyla mayıs başında işçi sendikasıyla masaya oturacak.

İş akdi sonlandırılacak personelin çoğunu, idare ve arka ofis çalışanları oluşturacak ve "gönüllü emeklilik" tekliflerine öncelik verilecek.

YAKLAŞIK 70 BİN KİŞİ ÇALIŞIYOR

Mart 2023 itibarıyla firmanın ülke içi yaklaşık 67 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarılacaklar, toplam personel sayısının yüzde 7'sine denk geliyor.

Toshiba, bünyesindeki firmaların zayıf performansı nedeniyle Aralık 2023'te sona eren 9 aylık periyotta 107 milyar yen net zarar (691 milyon dolar) açıklamıştı.