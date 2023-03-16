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Şubelerini kapatma kararı aldı. Ünlü marka iflas bayrağını çekti

Almanya’daki dev şirketler krize dayanamıyor. Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları, faaliyetlerini durduracağını açıkladı.  Şirket 19 şubesini kapatacak yaklaşık 800 kişi işsiz kalacak.

Haber Giriş: 16 Mart 2023 Perşembe - 09:01
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Ünlü marka iflas bayrağını çekti

Şubelerini kapatma kararı aldı. Ünlü marka iflas bayrağını çekti
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Yeniakit'in haberine göre, Hamburg merkezli Otto Grubu'na bağlı Mytoys adlı oyuncak mağazaları, faaliyetlerini durduracağını açıkladı. 

Grup, önümüzdeki yıl Şubat ayına kadar tüm şubeleri kapatacağını, internet platformunun kapatılacağını duyurdu. 

u karar 800 çalışanın işini kaybetmesi anlamına gelirken grup, Mytoys markasının gelecekte yalnızca Otto platformunda sunulacağı açıklaması yaptı.

KÖKLÜ ŞİRKETLER BATMIŞTI

Almanya'da Ukrayna-Rusya savaşının getirdiği enerji krizi ve hammadde fiyatlarının aşırı artış göstermesi nedeniyle yüzlerce şirket daha önce iflas etmişti. 

Bu şirketler arasında 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu gibi pek çok köklü şirket ve hastaneler de bulunuyordu. 

Orta Ölçekli İşletmeler Birliği, 1.4 milyon şirketin iflas riski altında olduğunu açıklamıştı. 

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