Ünlü markanın makarnasından çıktı. Paketi açtığında şoke oldu

Nuh'un Ankara makarnasında böcekle işlenmiş makarna tanelerine denk gelen vatandaş neye uğradığını şaşırdı. O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü markanın makarnasından çıktı. Paketi açtığında şoke oldu

Editör: Abdullah KELEŞ

Türkiye'de oldukça meşhur olan "Nuh'un Ankara" adlı makarna markasında skandal bir olay yaşandı.

Paketlenmiş makarnadaki bazı tanelerde böcekle işlenmiş, yarısında böcek kalıntılarının olduğu bir fotoğraf paylaşıldı.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan fotoğraflarda söz konusu makarna taneleri görüldü.

Denetle adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise şu ifadeler kullanıldı:

"Bu sefer böceklenme değil direkt böcekle beraber işlem görme faciası:

Nuh’un Ankara Makarnası ürününde makarnaların böcekle bütünleşmiş şekilde paketlendiği görülüyor. Bu durum üretim bandındaki haşere temasını gözler önüne seriyor.

Açıklamanız olacak mı?"

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