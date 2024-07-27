Ünlü markanın ürünlerinde bakteri tespit edildi. Bütün raflardan toplatılıyor

Dünyaca ünlü BARD markasına ait tavuk şinitzel ürünlerinde listeriya bakterisi tespit edildi.

Şirketten yapılan açıklamada, son kullanma tarihi 30.07.2024, 31.07.2024, 08.01.2024 ve 08.04.2024 olan 155 gramlık paketler halinde satılan ürünlerde bu zararlı bakterinin tespit edildiği ve ürünlerin derhal satıştan kaldırılarak marketlerden toplatılması gerektiği belirtildi.

Müşterilerin, ürünleri fatura olmaksızın satış noktalarına iade etmeleri durumunda satın alma ücretlerinin geri ödeneceği bildirildi.

LİSTERİYA BAKTERİSİ VE RİSKLERİ NELER?

Listeria enfeksiyonları, kontamine gıdaların tüketilmesinden sonra bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilere yol açabilir ve bu belirtiler, uzun bir kuluçka döneminin ardından grip benzeri semptomlarla da kendini gösterebilir.

Özellikle hamile kadınlar, küçük çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler bu enfeksiyona karşı daha hassastır. Belirtilerden herhangi biri görülürse, derhal bir sağlık profesyoneline başvurulması önemlidir.

Listeriosis, sağlıklı bireylerde genellikle hafif semptomlarla geçebilir veya zararsız olabilir. Ancak, yüksek miktarda patojen alımı ateş ve ishal gibi belirtileri tetikleyebilir.

Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, örneğin küçük çocuklar, yeni ameliyat geçirenler, AIDS veya kanser hastaları ve diyabetliler, bu enfeksiyondan ciddi şekilde etkilenebilir.