Ünlü markasının sahibi şov yaptı! Deprem sanığı Erdoğan ve Aliyev'e dondurma kesti

Ünlü dondurma zinciri MADO'nun sahibi Mehmet Sait Kanbur, deprem soruşturmasında sanıklar arasında bulunuyor.

LİDERLER DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

İki lider, Kahramanmaraş ziyareti kapsamında önce depremzede bir ailenin evine konuk oldu. Aile ile bir süre sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, ardından evin balkonundan TOKİ tarafından inşa edilen yeni konutları inceledi.

Daha sonra Azerbaycan Mahallesi’nde açılan Haydar Aliyev İlkokulu’na geçen iki cumhurbaşkanı, burada öğrenciler tarafından Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla karşılandı. Öğrencilerle sohbet eden Erdoğan ve Aliyev, karne törenine katılarak öğrencilere karnelerini dağıttı.

DONDURMA SUNUMUNU DAVANIN SANIKLARINDAN BİRİ YAPTI

Karne töreninin ardından Erdoğan ve Aliyev, Kahramanmaraş dondurması ikramı için MADO şubesine geçti. Dondurma sunumu, depremde yıkılan binada kaçak katlar yaparak yapının çökmesinde etkili olduğu iddiasıyla yargılanan Mehmet Sait Kanbur tarafından gerçekleştirildi. Kanbur’un bu etkinlikte yer alması kamuoyunda tepkilere yol açtı.

MANOLYA SİTESİ DAVASINDA TARTIŞMALI BİLİRKİŞİ RAPORU

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde yer alan iki bloklu Manolya Sitesi, 6 Şubat 2023 depremlerinde çökmüş, 35 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi yaralanmıştı. İlk iki bilirkişi raporunda Mehmet Sait Kanbur ve kardeşi Atila Kanbur “asli kusurlu” ilan edilmişti. Ancak Pamukkale Üniversitesi’nden 7 akademisyenin hazırladığı üçüncü bilirkişi raporunda Kanbur kardeşlere kusur atfedilmedi; sorumluluk müteahhit, proje müellifi ve belediye denetçilerine yönlendirildi.

YURTDIŞI YASAĞI KALDIRILDI, DAVA ERTELENDİ

Son bilirkişi raporunun ardından mahkeme, sanıkların yurtdışına çıkış yasağını kaldırdı ve duruşmalara katılma zorunluluğunu iptal etti. Dava, 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.