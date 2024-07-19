Ünlü milyarder 15 kat zam yaptı. Akaryakıt kralı tepki çekti

Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK’da taraftarların merakla beklediği açıklama geldi.

Sipay Bodrum FK Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Onur Talay düzenlenen basın toplantısında kombine fiyatlarını duyurdu.

Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edece Bodrum’da Kale arkası kombine fiyatı 15 bin, Maraton 30 bin, VIP İ Blok 70 bin, VIP H Blok 80 bin, VIP G Blok 90 bin TL olarak belirlendi.

Bilet fiyatlarının açıklanması sonrası sosyal medya adeta birbirine girdi. Geçtiğimiz sezona oranla kombine fiyatlarının 15 kat zamlanması taraftarların tepkisine yol açtı.

Sosyal medyadan başkan Fikret Öztürk’e seslenen taraftarlar bu karardan dönülmesini istedi.

FİKRET ÖZTÜRK KİMDİR?

1949 yılında Nizip'te doğan Fikret Öztürk uzun yıllar öğretmenlik yaptıktan sonra 1980 Yılında Öztürkler Petrol Limited Şirketi'ni kurdu.

Petrol Dağıtım Şirketleri'nin Akaryakıt ve Madeni yağ bayiliklerini alan Öztürk Türkiye'nin en çok satış yapan, en büyük Madeni yağ ve Akaryakıt distribütörü oldu.

1992 Opet Petrolcülük AŞ.'yi kuran Öztürk 2002 yılında hisselerin yüzde 50’sini Koç Holding’e sattı.

Regnum Carya Oteli’nin de sahibi olan Fikret Öztürk Bodrumspor’un bşkanlığını yürütüyor.