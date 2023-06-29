Ünlü milyarder Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez bikinili pozlarıyla olay oldu

Ünlü milyarder Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, uzun süreli bir tatile çıktı. 2019’dan beri birlikte olan çift, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un mega yatı Koru ile seyahatlerini sürdürüyor. Sanchez de bikinili paylaşım yapmaya adeta doyamıyor.

59 yaşındaki Bezos'un 53 yaşındaki Amerikalı haber sunucusu sevgilisi, tatilden bikinili paylaşımlarıyla gündemde.

Çift, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde manzaraları seyrederek 500 milyon dolarlık yatın keyfini çıkarırken, Sanchez de düzgün fiziğini gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapıyor.

Son olarak Sanchez Instagram hikayesinde bikinili, filtresiz bir fotoğrafını paylaşarak dikkat çekti.

Çift, 15 Mayıs’tan bu yana Maori’de "yeni başlangıçlar" anlamına gelen Koru adlı yatla seyahat ediyor. Bezos'un yatı, şu anda dünyanın en uzun süper yatı olma rekorunu elinde tutuyor. Koru’nun tamamlanması ise Hollanda'yı ayağa kaldıran bir olay olmuştu. Hollanda'da yapılan 70 metrelik mega yatın geçmesi için Rotterdam'da tarihi bir köprünün yıkılacağı açıklanmış ve bu durum sert tepkilerle karşılanınca firma geri adım atmak zorunda kalmıştı.

