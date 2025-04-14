Ünlü milyarder karısını uzaya gönderiyor

Dünyanın en zengin insanlarından biri olan Jeff Bezos’un kurucusu olduğu uzay şirketi Blue Origin, pazartesi günü oldukça dikkat çekici bir yolculuğa sahne olacak. Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez, New Shepard 31 adlı roketle uzaya kısa süreli bir geziye çıkacak. Bu görev, tarihteki ilk tamamen kadınlardan oluşan sivil uzay yolculuğu olarak kayda geçecek. Sanchez’e yolculukta pop yıldızı Katy Perry, CBS sunucusu Gayle King, bilim insanları Aisha Bowe ve Amanda Nguyen ile girişimci Kerianne Flynn eşlik edecek.

Roket, Teksas çölünden kalkacak ve yaklaşık 100 kilometre yüksekliğe ulaşarak 10 dakikalık bir görev süresine sahip olacak. Bu kısa süre içinde yolcular ağırlıksızlık hissini deneyimleyerek yeryüzüne geri dönecek.

“ANNELER DE UZAYA GİDER”

Lauren Sanchez, Elle dergisine verdiği röportajda mürettebatı bizzat kendisinin seçtiğini belirtti. Yolculuğun amacının sadece bir uzay seyahati olmadığını, aynı zamanda kadınların her şeyi başarabileceğini göstermek olduğunu vurguladı. "Bir çocuk bana 'Anneler uzaya gitmez' dedi. Ama işte buradayım. Anneler de uzaya gider," sözleriyle kadınlara ilham verdiğini dile getirdi.

Sanchez ve Bezos’un ağustos ayında evlenecekleri bilinirken, düğünün uzayda değil, Venedik'te yapılacağı da açıklandı.

KATY PERRY: “UZAY ARTIK DAHA IŞILTILI”

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry de yolculuğun parçası. Perry, Jeff Bezos ve Lauren Sanchez’den davet aldığında ilk tepkisinin “Ne giyeceğim?” sorusu olduğunu esprili şekilde anlattı. Ancak bu yolculuk onun için yılların hayaliydi. Perry, “Artık uzay ışıltılı. Bu yolculuk sadece benim için değil, kızım ve diğer küçük kızlar için de umut olacak” diyerek tüm çocuklara ilham olmayı amaçladığını söyledi. Perry, yolculuk boyunca Blue Origin’in özel uzay kıyafetini giyecek olsa da parıltılı görünümünden ödün vermeyecek.

SUNUCU KİNG: “KORKUMU AŞMAK İÇİN UÇUYORUM”

ABD'de uzun yıllardır televizyon sunuculuğu yapan Gayle King ise uzay yolculuğunu hiç hayal etmediğini söyledi. Ancak Perry ile yaptığı konuşmadan sonra, korkularının üstesinden gelmeye karar verdiğini belirtti. “İnsanlar beni izleyip ‘O bile yapabiliyorsa ben de yapabilirim’ desin istiyorum,” diyen King, cesaretin bulaşıcı olduğunu ifade etti.

BİLİM VE AKTİVİZM GÖKYÜZÜYLE BULUŞUYOR

Mürettebatta yer alan iki bilim kadını, NASA’da görev almış deneyimli isimler. Amanda Nguyen, aynı zamanda cinsel saldırı mağdurlarının hakları için çalışan Rise adlı sivil toplum kuruluşunun da kurucusu. Nguyen, “Bu uçuş, benim gibi hayatta zorluklar yaşayanlara umut olsun,” dedi. Nguyen, uzaya çıkan ilk Vietnam kökenli kadın olacak.

Diğer bilim kadını Aisha Bowe ise Blue Origin roketine binen ilk siyahi kadın unvanını alacak. Kadınların mühendislik ve teknoloji alanlarında daha fazla yer almasını savunan Bowe, bu yolculuğun genç kızlara cesaret vereceğini düşünüyor.

UÇUŞA YOĞUN ELEŞTİRİ: “LÜKS İÇİN ATMOSFERİ KİRLETMEYİN”

Ancak yolculuk sadece ilham kaynağı olarak görülmüyor. Kamuoyunda, böylesine pahalı ve kısa süreli bir uçuşun lüks harcamaya örnek teşkil ettiği yönünde eleştiriler yükseliyor. Uzmanlar, sadece üç yıl süren uzay turizminin, tüm bilimsel uzay görevlerinden daha fazla karbon salımına neden olabileceğini belirtiyor.

Blue Origin, bilet fiyatlarını açıklamasa da, koltuk başı ücretlerin birkaç yüz bin dolardan bir milyon dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor. Geçmişte bazı yolcular sponsorlarla maliyetin bir kısmını karşılamış olsa da, bu seferki gibi yüksek profilli davetliler genellikle ücretsiz olarak davet ediliyor.

GELECEKTEN BEKLENTİLER

Blue Origin, 2021’de Jeff Bezos’un da katıldığı ilk uzay turu ile başlamıştı. Şirketin rakipleri arasında Virgin Galactic ve Elon Musk’ın SpaceX’i de yer alıyor. Her üç şirket de gelecekte sivil uzay turizmini yaygınlaştırmayı ve uzun vadede daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Lauren Sanchez ve mürettebatı pazartesi günü uzaya çıkmaya hazırlanırken, bu yolculuk hem uzayın erişilebilirliğini hem de kadınların bilim ve teknolojideki varlığını yeniden gündeme taşıyor. Geriye ise bir soru kalıyor: Gelecek, gerçekten uzayda mı?