Ünlü milyarderi çıldırtacak karar

Galatasaray’da Erden Timur’un ayrılığı sonrası eleştirilerin eleştirilerin hedefi haline gelen Sportif AŞ için Dursun Özbek’ten flaş bir hamle geldi.

SPORTİF AŞ'YE SÜRPRİZ ATAMA

Erden Timur’dan boşalan Sportif AŞ yöneticiliği için Dursun Özbek 4 kişiyi Sportif Aş Başkan Vekili olarak görevlendirdi.

Özbek bu göreve Metin Öztürk, İbrahim Hatipoğlu, Maruf Güneş ve Abdullah Kavukçu’yu getirdi.

Sportif AŞ Yönetim Kurulu’nda da düzenlemeye giden Dursun Özbek Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül’ü yönetime aldı.

ALİ YÜCE'YE YER VERİLMEDİ

Atanan isimler hakkında tartışmalar devam ederken atanmayan isimler ile ilgili de tartışmalar devam ediyor.

Galatasaray camiasında ağırlığı olduğu bilinen Skoda Türkiye'nin sahibi Ahmet Yüce Ocaklı'nın oğlu Ali Yüce’ye listede yer verilmemesi dikkat çekti.

Bazı yöneticilerin Yüce ailesinin çok fazla göz önünde olması halinde camiada çatlak sesler çıkacağını belirterek bu atamaya karşı çıktığı iddia edildi.

AHMET YÜCE OCAKLI KİMDİR?

Skoda Türkiye CEO’su olan Ahmet Yüce Ocaklı sahip olduğu 21.8 milyar TL’lik serveti ile Türkiye’nin en zengin 200 insanından biri olarak gösteriliyor.

Her yıl çalışanlarına yaptığı astronomik zam ve ikramiyeler ile gündeme gelen Ahmet Yüce Ocaklı Galatasaray’da İnan Kıraç ile birlikte en etkili isimlerden biri olarak gösteriliyor.