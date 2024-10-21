Ünlü modacı aldığı ahlaksız teklifi anlattı. Azgın teke DM'den yürümüş

Seema Sajdeh, Bollywood oyuncusu Sohail Khan ile 1998 yılında evlendi ve çift, 2022’de 24 yıllık evliliklerinin ardından boşanma kararı aldı. İki oğlu olan Seema, boşanmasının ardından Fabulous Lives adlı şov ile kariyerinde başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor.

Seema, kısa süre önce sosyal medyada aldığı tuhaf bir mesajı paylaştı. Bir yabancıdan gelen bu mesaj, ona bir ‘aylık bütçe’ karşılığında bakılma teklifiydi. Seema, Fever FM ile yaptığı bir söyleşide bu garip anısını arkadaşlarıyla paylaştı. Sohbet sırasında RJ Stutee, Neelam Kothari’ye duyduğu en garip söylentiyi sorduğunda, Neelam yıllar önce kendisi hakkında ‘gay’ olduğu yönünde bir dedikodu duyduğunu anlattı.

Ardından Seema’ya aldığı en tuhaf direkt mesaj (DM) sorulduğunda, yaşadığı olayı gülerek açıkladı: “Bu adam bana bir bütçe belirledi. Sanırım 100 yaşındaydı. Benimle sevgili olmak için ayda 7.000–8.000 dolar teklif etti.” Seema, adamın yüzünü gördüğünde neredeyse kalp krizi geçirdiğini de ekledi.