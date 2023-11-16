Ünlü modacının estetiksiz hali ortaya çıktı. Görenler gözlerine inanamadı

Sosyal medya paylaşımları, açıklamaları ve özel hayatıyla gündemden düşmeyen ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu şimdi de kilolu ve estetiksiz haliyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Eski fotoğrafları ortaya çıkan Saraçoğlu'nun o hallerini görenler inanamadı.

Geçtiğimiz aylarda bir programa katılan Gülşah Saraçoğlu yaptırdığı estetikleri itiraf etmiş ve sadece doğal kalan yerlerini "Doğal olan yerlerim saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum.'' diyerek açıklamıştı.

'Yüz nakli yaptırdım diyebilirim' açıklamasıyla da uzun süre konuşulan ünlü isim 'Botokslarım var. Kaz ayaklarına müdahale, dudak dolgusu bir tık elmacık kemiğinde botoks var. Göğüslerimi yeni yaptırdım' açıklamasıyla dikkat çekmişti.

Sanat dünyasının yıldızlarına hazırladığı tasarımlar ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran Gülşah Saraçoğlu'nun değişimi herkesi şoke etti.

Şimdilerde fit hali ile tanınan 40 yaşındaki modacının geçmişteki kilolu fotoğrafını görenler tanıyamadı.

Estetik harikası olduğunu kendisi de itiraf eden Gülşah Saraçoğlu'nun estetiksiz halini görenler 'Yok artık', 'Bu kadarı da inanılmaz', 'Doktorunu tebrik etmek lazım', 'Tanıyamadım' gibi yorumlar yaptılar.