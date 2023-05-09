Ünlü modelin 'Formula 1' tarzı uygunsuz bulundu. Görevliler hemen uyardı

Editör: Osmancan EROK

Formula 1 yarışlarını izlemeye giderken giydiği 'uygunsuz' kıyafetle gündeme gelen 37 yaşındaki süper model Irına Shayk önceki gün Miami Grand Prix'sinde giydiği transparan siyah elbiseyle F1 hayranlarının tepkisini çekti.

21.8 milyon takipçisi bulunan Instagram sayfasından peş peşe fotoğraflarını yayınlayan ünlü isim kısa sürede 200 binden fazla beğeni almasına rağmen, eleştiri oklarının hedefi olmaktan kurtulamadı.

"BU GİYDİĞİNE 'MODA' DEME LÜTFEN"

Takipçileri, Shayk'a; "Bu, F1 için doğru kıyafet değil", "Anlamıyorum... Neden plaja gidiyormuş gibi giyiniyorsun?", "Bazı etkinlikler için daha 'normal' giyin lütfen, bu çok uygunsuz" ve "Çok güzelsin ama bu giydiğine 'moda', ya da 'şık' deme lütfen" gibi yorumlar yağdırdı.