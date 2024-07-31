Ünlü otomobil markası 513 bin lira indirim kampanyası başlattı

Opel, elektrikli minivan modeli Zafira Electric'i daha geniş bir kitlelere ulaştırmaya kararlı görünüyor.

Almanya'da başlatılan kampanyada, aracın fiyatı yaklaşık 15.000 Euro indirildiği açıklandı.

Yapılan bu indirim kampanyası ile 47.550 Euro olan aracın fiyatı 32.000 Euro'ya kadar düşmüş oldu. Almanya’da yapılan bu düşüş sonrasında Türkiye pazarında durum nasıl oldu?

FARKLI DONANIM UYGUN FİYAT

Yeni Zafira Electric'in temel modeli, daha önceki versiyonlara kıyasla oldukça uygun bir fiyata sahip.

Bu uygun fiyatlara karşılık olarak da bazı donanım özellikleri dahil edilmiyor.

Araba içi deri döşeme, elektrikli koltuk ayarları, sürgülü kapılar gibi konfor özellikleri artık ekstra ücret karşılığında satın alınabiliyor.

Bunlarla beraber daha küçük jantlar, kısıtlı klima seçenekleri ve basit bir navigasyon sistemi gibi değişiklikler bulunuyor.

Opel yaptığı bu kampanya ile daha geniş kitleye hitap ederek, pazarda daha güçlü konuma gelmeyi amaçlıyor.

Daha düşük bir başlangıç fiyatı, özellikle bütçe dostu bir elektrikli araç arayan tüketiciler için kaçırılmayacak fırsat.

TÜRKİYE FİYATI NE?

Opel Zafira Electric’in henüz Türkiye'de satışı bulunmuyor. Markaya özel Zafira modeli 2.0 dizel 180 hp gücündeki motor ve 8 ileri otomatik vites ile tek donanım seçeneği olan Ultimate XL özellikleriyle kampanyalı 1 milyon 674 bin 900 liraya satışa sunuluyor.