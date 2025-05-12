Ünlü oyuncu 110 kilo verdi! Bambaşka biri oldu

'Gülümse Kaderine', 'Hercai' ve 'Uzaklarda Arama' gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Aslı Samat, tam 110 kilo verdi. Ünlü oyuncu adeta bambaşka birine dönüştü.

DEĞİŞİMİYLE HERKESİ KENDİSİNE HAYRAN BIRAKTI

Samat, geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası tam 110 kilo vererek inanılmaz bir değişim yaşadı.

Ünlü oyuncuya Aslı 12 yıl önce duygusal yeme bozukluğu teşhisi konmuş, sağlığına kavuşmak isteyen Samat, radikal bir karar alarak mide küçültme ameliyatı olmuştu.

TAM 110 KİLO VERDİ

Geçirdiği mide küçültme operasyonu sonrası sağlıklı bir yaşam tarzına yönelen ünlü isim tam 110 kilo verdi.

“Çok daha rahatım. Bütün günümü dışarıda geçirebiliyorum ve hiçbir yerim ağrımıyor" diyen başarılı isim kilo verdikten sonra kendisine gelen rollerin bile değiştiğini söyledi.

Oyuncu daha önceki açıklamasında da "Mesele karşı cinsin eskiden bir davranışı yoktu ama şimdi var. Çünkü eskiden ben yoktum ama şimdi varım. İyi bir şey mi bundan emin değilim. İnsanları kandırmanın da bir anlamı yok aşk sevgi diye, her şey ilk baktığında dış görünüşle ilgili" demişti.

Aslı Samat'ın son haline ise beğeni yağıyor.