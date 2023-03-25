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  • Ahmet Mümtaz Taylan son sağlık durumunu açıkladı. Ünlü oyuncu 3 ay önce kalp ameliyatı olmuştu

Ahmet Mümtaz Taylan son sağlık durumunu açıkladı. Ünlü oyuncu 3 ay önce kalp ameliyatı olmuştu

Ocak ayında By-Pass ameliyatı olan ünlü oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, sağlık durumuyla ilgili güzel haberi duyurdu

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 20:20
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Ünlü oyuncu 3 ay önce kalp ameliyatı olmuştu. Ahmet Mümtaz Taylan son sağlık durumunu açıkladı.

Ahmet Mümtaz Taylan son sağlık durumunu açıkladı. Ünlü oyuncu 3 ay önce kalp ameliyatı olmuştu
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Hem dijital hem de ekranlarda başarılı projelerde yer alan usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, geçtiğimiz ocak ayında kalp damarlarındaki tıkanmadan dolayı doktorları tarafından acilen kroner by-pass ameliyatına alınmıştı. Ameliyatı başarılı geçen ve kısa sürede hastaneden taburcu olan oyuncu, son durumuyla ilgili bilgi verdi.

"İŞİMDEYİM, GÜCÜMDEYİM"

Taburcu olduktan sonra 3 hafta evinde dinlenen Ahmet Mümtaz Taylan, kendini iyi hissettikten sonra işinin başına döndü. Aynı zamanda tiyatro oyununda da rol alan Taylan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek "'Geçmiş olsun' temennileriniz için kalpten (artık by-pass garantili) teşekkür ederim. O fasıl bitti. İşimdeyim, gücümdeyim" ifadelerini kullandı.

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