Ünlü oyuncu alkollü halde kaza yaptı. Oğlum matizim dedi

Türk sinema ve dizi oyuncusu Erkan Can, alkollü bir şekilde araç kullanırken kazaya karıştı. Kaza, dün gece saat 03.50 sıralarında, Şile Otoyolu Parseller yol ayrımı yan yolda meydana geldi.

Ünlü oyuncu Erkan Can, alkollü halde kullandığı 34 BK 4395 plakalı aracıyla seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu demir bariyerlere çarptı. Kazayı gören bazı sürücüler, yardım etmek için olay yerinde durup, durumu polis ekiplerine bildirdi.

236 PROMİL ALKOLLÜ

Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayı yara almadan atlatan Erkan Can'a alkolmetreyi üfletti. Ünlü oyuncunun 236 promil alkollü olduğu anlaşıldı. Kazanın ardından ağır şekilde hasar alan araç çekici yardımı ile kaldırılırken Erkan Can'ın ehliyetine geçici süreyle el konuldu.

"SAKİN OL, BENDE HİÇBİR ŞEY YOK"

Kazayı gördükten sonra olay yerine gelen bir sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, Erkan Can, "Alkollüyüm, kanunu da biliyorum, eyvallah" diyerek alkolmetreyi üflüyor. Üfledikten sonra "Çıkacağını biliyorum" dediği duyuluyor. Durumunun iyi olup olmadığının sorulması üzerine Erkan Can, "Oğlum bende bir şey yok. Sakin ol, bende hiçbir şey yok. Matizim." diye cevap veriyor.

MATİZ TDK SÖZLÜK ANLAMI NEDİR?

Matiz kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden bakıldığı vakit, özellikle, ‘Çok sarhoş’ anlamı üzerinden değerlendirildiğini söylemek mümkün. Tabi iki halat birbirine karışmayacak biçimde ele alınarak bağlama işi olarak da ifade edilebilir.