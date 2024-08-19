Ünlü oyuncu asansörde aynaya karşı poz verdi

Son dönemde cesur sahneleriyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan ve meslektaşı Kubilay Aka'nın ilişkisi geçtiğimiz günlerde doğrulandı.

Bir restorandan çıkarken el ele yakalanan çiftin mutlu halleri kameralara yansıdı.

Aktif olarak sosyal medyada paylaşımlar yapan Hafsanur Sancaktutan, ayna karşısında bikinili bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

2000 doğumlu genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan, son paylaşımıyla aşkının etkisini ortaya koydu.

Sancaktutan, "Dünyayla Benim Aramda," "Gülperi," "Aşk Ağlatır," "Son Yaz," "Darmaduman" ve "Ya Çok Seversen" dizilerinde rol aldı ve oyunculuğu kadar özel hayatıyla da gündemde.

Geçmişte gazetecilerin "Hayatınızda biri var mı?" sorusuna verdiği "Kimse üzerine alınmasın ama lafımın arkasındayım, adam kalmadı" yanıtı büyük yankı uyandırdı.

Bu açıklamanın ardından, Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka'nın ilişkisi bir mekan çıkışında el ele görüntülenerek doğrulandı.

Kubilay Aka, yeni aşkı Sancaktutan'a aracının kapısını açarken "Hani adam yoktu!" şeklinde espri yaptı.

Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Sancaktutan, bikinili pozuyla sosyal medyada dikkat çekti ve "aşk yaradı" yorumlarına neden oldu.