Ata Demirer'in 'Koreli yönetmen' taklidi olay oldu. Binlerce kişi tarafından izlendi

Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü ile yine çok konuşulacak. Son dönemde TikTok paylaşımlarıyla da dikkat çeken Demirer, bu defa Koreli bir yönetmenin Kapalıçarşı’da dolaşırken ki hallerini mizahi bir şekilde taklit etti..

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Mimiklerini ve aksanını ustaca kullanan Demirer usta oyunculuğunu çektiği bu video ile bir kez daha konuşturdu. Demirer, videoyu "Koreli yönetmenin 'grandbazaar'la imtihanı" notuyla paylaştı.