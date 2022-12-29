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  • Ata Demirer'in 'Koreli yönetmen' taklidi olay oldu. Binlerce kişi tarafından izlendi

Ata Demirer'in 'Koreli yönetmen' taklidi olay oldu. Binlerce kişi tarafından izlendi

Yeni filmi Bursa Bülbülü ise Ocak ayında seyirci karşısına çıkacak olan Ata Demirer'in son videosu izleyenleri güldürdü. Demirer çektiği videoyla, Koreli bir yönetmenin Kapalıçarşı’da dolaşırken ki hallerini mizahi bir şekilde taklit etti.

Haber Giriş: 29 Aralık 2022 Perşembe - 09:25
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Ünlü oyuncu Ata Demirer'in yapmış olduğu 'Korel yönetmen 'taklidi, takipçilerini kahkahaya boğdu

Ata Demirer'in 'Koreli yönetmen' taklidi olay oldu. Binlerce kişi tarafından izlendi
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Ünlü komedyen Ata Demirer, uzun süredir merakla beklenen yeni filmi Bursa Bülbülü ile yine çok konuşulacak. Son dönemde TikTok paylaşımlarıyla da dikkat çeken Demirer, bu defa Koreli bir yönetmenin Kapalıçarşı’da dolaşırken ki hallerini mizahi bir şekilde taklit etti..

Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

Mimiklerini ve aksanını ustaca kullanan Demirer usta oyunculuğunu çektiği bu video ile bir kez daha konuşturdu. Demirer, videoyu "Koreli yönetmenin 'grandbazaar'la imtihanı" notuyla paylaştı.

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