Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı

Rol aldığı projelerle ünü sınırları aşan Ayça AyşinTuran, kapak olduğu dergiye yaptığı açıklamada ''Sevgi, saygı ve güven olmazsa olmazlarım” derken, tanınmış olmanın tehlikelerini de anlattı.

Serpil Demir
Ünlü oyuncu Ayça Ayşin Turan tanınmış kişi olmanın tehlikesini açıkladı

Ayça Ayşin Turan, Re Touch Mag’in aralık sayısına kapak oldu. Dergiye röportaj da veren oyuncu, hakkında merak edilenleri anlattı.

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Rol aldığı projelerle ünü sınırları aşan Turan, “Milyonlarca insan tarafından tanınıyor olmanın negatif yanları var mı?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

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“Tanınmak, sevilmek çok masalsı bir duygu ve bir o kadar da tehlikeli. Büyüsüne kapıldığında korkutucu bir noktaya da gidebilir. Negatif yanı var tabi ki.

Düşünsenize moraliniz çok bozuk, kötü bir haber almışsınız ve hiç beklemediğiniz bir anda kameralar açılıyor. Konuşsan olmuyor, konuşmasan olmuyor. Ben de hala bu dengeyi tutturmaya çabalıyorum.”

SEVGİ, SAYGI VE GÜVEN AŞKTA OLMAZSA OLMAZLARIM

Turan, “Nasıl bir karaktersiniz?” sorusu üzerine “Güvene dayalı ilişkiler tesis etmek isteyen bir insanım. Sevgi, saygı ve güven olmazsa olmazlarım” dedi. “Aşk ne demek sizin için?” sorusuna da “Önceki soruda kendime dair söylediklerim bu soru için de geçerli. Saygı, sevgi ve güven tüm ilişkilerimi kapsıyor” yanıtını verdi.

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