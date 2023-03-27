Bergüzar Korel depremzedeler için topladıkları parayı açıkladı

Türkiye’yi terk edip İngiltere’de yaşamaya başlayan oyuncu Bergüzar Korel, Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden beri İngiltere'den Türkiye'ye yetişmeye çalışan oyuncu, zaman zaman sitem ediyor zaman zaman ise duygusal anları takipçileriyle paylaşıyor.

yaşayan Korel, son yaptığı paylaşımında bağışladıkları parayı gösterip şunları yazdı:

"Bağışlanan milyarlar yanında bu ne öyle değil mi? Dernekteki paramız bu kadar..."