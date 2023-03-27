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Bergüzar Korel depremzedeler için topladıkları parayı açıkladı

Kahramanmaraş depremleri sonrasında deprem bölgeleri için para toplayan oyuncu Bergüzar Korel, Instagram hesabından toplanan parayı açıkladı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 15:34
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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel depremzedeler için topladıkları parayı paylaştı

Bergüzar Korel depremzedeler için topladıkları parayı açıkladı
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Türkiye’yi terk edip İngiltere’de yaşamaya başlayan oyuncu Bergüzar Korel, Maraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından depremzedeler için yardım toplamaya devam ediyor.

Depremin ilk gününden beri İngiltere'den Türkiye'ye yetişmeye çalışan oyuncu, zaman zaman sitem ediyor zaman zaman ise duygusal anları takipçileriyle paylaşıyor.

yaşayan Korel, son yaptığı paylaşımında bağışladıkları parayı gösterip şunları yazdı:
"Bağışlanan milyarlar yanında bu ne öyle değil mi? Dernekteki paramız bu kadar..."

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