Ünlü oyuncu Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Berk Oktay bambaşka biri oldu! Görenler tanımakta zorlandı

Ünlü oyuncu Berk Oktay, Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat vermek için tam 20 kilo aldı. Oktay son haliyle sosyal medyada gündem oldu.

Kendisi gibi oyuncu olan Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine giren Berk Oktay yeni dizisi için 20 kilo aldı.

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HAMZA BOZBEY KARAKTERİNE HAYAT VERECEK

'Akasya Durağı', 'Arka Sokaklar', 'Savaşçı' ve 'Yasak Elma' gibi birbirinden başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncu, son olarak Tabii'de yer alan Harman Yeri adlı dizide pehlivan Hamza Bozbey karakterine hayat verecek.

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Ünlü oyuncu, yeni dizisinin rolüne hazırlanırken Başpehlivan Ali Gürbüz’den güreş dersi alarak fiziksel ve teknik açıdan büyük bir hazırlık süreci geçirdi.

Oktay, Instagram hesabından paylaştığı yeni fotoğrafına, ''Çok emek… Hoş geldin Hamza Bozbey'' notunu yazdı.

Başarılı oyuncunun son halini gören takipçileri 'Hayırlı olsun', 'Sizi izlemeyi özlemiştik', 'Yeni rol çok yakışmış', 'Başarılar' şeklinde yorumlarda bulundular.

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