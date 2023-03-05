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Ünlü oyuncu baba oluyor.

Şubat 2023'de iki yıldır aşk yaşadığı Oben Alkan ile Milano'da evlenen Bora Akkaş, baba oluyor. 16 haftalık hamile olan Oben Alkan, müjdeli haberi "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" sözleriyle duyurdu

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 16:39
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Ünlü oyuncu Bora Akkaş baba oluyor.

Ünlü oyuncu baba oluyor.
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Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi. 

Bora Akkaş'ın eşi Oben Alkan, 16 haftalık hamile olduğunu açıkladı. İlk çocuklarını bekleyen çift, müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla duyurdu.

Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı. 

Oben Alkan, ayrıca bebeğinin ultrason fotoğrafını da paylaştı. Bora Akkaş da aynı kareleri sosyal medya hesabından yayınladı.

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