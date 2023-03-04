Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un hayatı bir gecede değişti

Çağatay Ulusoy, dizilerin aranılan oyuncusu, genç kızların sevgilisi İstanbul'da doğup büyüyen Ulusoy, çocukluk dönemini hiperaktif bir şekilde geçirmiş. Oldukça enerjik ve yaramaz bir çocukmuş, hatta bu yüzden sıkıntılı bir dönem de geçirmiş.

Televizyonda Best Model yarışmasının reklamları dönmeye başladığı dönemlerde, Ulusoy'un aklında öyle bir düşünce yokken arkadaşları "Herkes giriyor, senin neyin eksik. Kesinlikle bu yarışmaya girmelisin" diye teşvik etti.

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü oyuncu, yavaş yavaş bu fikre adapte oldu. Fotoğrafçı bir arkadaşına verdiği pozlarla yarışmaya başvuru yaptı.Ulusoy, önce ilk 100'e seçildi. Ardından görsel elemeye çağırıldı. Jüri karşısına çıktı ve 20 genç arasında podyuma çıkmaya hak kazandı. Kamp sürecinde derece almayı beklemiyordu.

Yarışmanın gerçekleştiği gün gece 22.00'de sonuçlar açıklandı. Ulusoy, birinci seçildi. Yarışma sonrasında kutlama yapmak için bir mekana gittiler ve iki saat sonra ilk oyunculuk teklifini alıp Adını Feriha Koydum dizisinde başrol oldu.

Ulusoy, o dönemler yaşadığı heyecanı şöyle anlatıyor: "Her şey çok hızlı gelişti. Birinci olduğum açıklandıktan sonra ilk oyunculuk teklifini almıştım. Bir gecede hayatım değişti."