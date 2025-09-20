Ünlü oyuncu Cemal Hünal'ın ismini kullandılar!

Oyuncu Cemal Hünal, adını kullanarak öğrenci kaydı yapan ve imzasını taklit ederek öğrencilere sahte sertifika dağıtan ajans ve yetkilileri hakkında, 'İmzada sahtecilik', 'Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi ve yayılması', 'Kişilik haklarının ihlali' suçlarından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun ardından oyuncu ve avukatı gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, Hünal'ın uzun yıllardır oyunculuk ve eğitmenlik alanında faaliyet gösteren tanınmış bir sanat emekçisi olduğu belirtildi.

Hünal'ın ajansta bir dönem yalnızca iyi niyet çerçevesinde kısa süreli bir oyunculuk fikir dersi verdiği ancak sözkonusu dersten sonra şüpheli kurum tarafından müvekkilin imzası taklit edilerek öğrencilere sertifika verildiği ve bu sertifikalardan birinin sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulduğu kaydedildi.

Dilekçede Hünal'ın adı ve imzası kullanılarak sahte belgeler düzenlendiği ortaya çıkarken, bununla da yetinilmeyerek oyuncunun fotoğrafları ve kişisel görsellerinin sosyal medya hesaplarında rızası olmaksızın reklam ve tanıtım amaçlı paylaşıldığı da aktarıldı.

Bu eylemlerin, hem Türk Ceza Kanunu’nun sahtecilik suçlarını düzenleyen hükümlerine hem de Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na açıkça aykırı olduğu vurgulandı. Dilekçede ayrıca, oyuncunun iradesi dışında isminin, imzasının ve fotoğraflarının ticari amaçlarla kullanılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, şüphelilerin tespiti ve cezalandırılmaları için şikayetin yapılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

ADINA İMZALI EĞİTİM SERTİFİKASI VERİLDİ

Suç duyurusunun ardından açıklama yapan Oyuncu Cemal Hünal, “Bugün burada bulunmak zorunda olduğum için üzgünüm. Mecidiyeköy’de eğitim verdiğim bir ajans, benim adıma sahte imzalı eğitim sertifikaları dağıtmış. Bu durumu, Instagram üzerinden bana teşekkür mesajıyla benimle sertifikayı paylaşan öğrencilerden öğrendim.

Gelip şikayetçi olmak zorunda kaldım. Benim için üzücü bir durum çünkü, verdiğim eğitimlere büyük özen gösteriyorum ve elimden geldiği kadar da öğrencilere faydalı olmaya çalışıyorum. Bu şekilde öğrencilerin zorda bırakılması ve kandırılıyor olduklarını düşünmem beni çok üzdü açıkçası. Ben benzer durumlarla ilgili ajans çalışanları ve sahibiyle diyaloğa girip kendilerini de uyarmıştım. Öğrencileri yanlış bilgilendirdikleri için orada eğitim vermeyi bırakmıştım." dedi.

'SADECE BİR SAATLİK ATÖLYE ÇALIŞMASI...'

Hünal, "Ben bu ajansta 5-6 yıldır genel olarak kamera önüne hiç çıkmamış figüranlık yapmak isteyen oyunculuğa yeni başlamak isteyen bu konuda hiçbir eğitimi olmayan insanlara sadece 1 saatlik bir atölye çalışması yapıyoruz. Ajans bunu 'Kamera önü eğitimi' olarak satmasına rağmen, sınıfa girer girmez öğrencilere şunu söyledim. Bir saatlik bir oyunculuk eğitimi olmaz. Bu çok vakit isteyen birşey. Ben ancak birkaç tane fikir verebilirim, kendinizi nasıl eğiteceğinizi söyleyebilirim. ‘Metod oyunculuğu nedir’, ‘Senaryo nedir’, ‘Nasıl bakmanız lazım’ gibi konularda yol gösterebilirim; uyanık olun, çevrenizi iyi dinleyin, dinlediklerinize ancak cevap verebilirim gibi temel bir eğitim veriyorum ve kendilerini daha fazla eğitebilmeleri için açık tavsiyelerde bulunuyorum. Bu konuda da her zaman çok açık sözlü oldum. Ancak ajans eğitim konusunda yanlış bilgilendirmeye devam ettiği için, eğitim müfredatı konusunda ve ben eğitim verdiğim süreyi o sertifika için yeterli görmediğim için onlarla çalışmayı bıraktım. Buna rağmen, hâlâ ben eğitim veriyormuşum gibi eğitim programları satmaya devam ettikleri için son bir ihtarda bulunmuştum. Sahte imzayla sertifika dağıtmak bambaşka bir boyuta giriyor. Bir noktada harekete geçmek zorunda kaldım açıkçası, çok da üzgünüm" ifadelerini kullandı.

'SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK'

Avukat İyaz Çimen ise, "Cemal Bey'in ismini kullanarak haksız bir şekilde kayıt alan ajansın, hem de daha sonrasında ismiyle beraber imzasını da kullanarak, sahtecilik yaparak sertifika dağıtan ajans yetkilileri hakkında bugün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunduk ve ifademizi verdik. Aynı zamanda ajansın bazı görselleri de izinsiz bir şekilde paylaştığını tespit ettik. Bunlar hakkında da yine kişisel verilerinin hukuka aykırı paylaşılmasıyla ilgili suç duyurumuzda suç tespitimiz mevcut. Buradan özellikle mağdur öğrencilere seslenmek istiyoruz. Bu sertifikaların kaç kişiye dağıtıldığı konusunda henüz net bilgimiz yok. Bu konuya dair tarafımıza eğer ulaşabilirlerse, çünkü her bir işlem ayrı bir suç teşkil etmekte, bunlarla ilgili de dosyamıza ekleme yapacağız. Şu aşamada soruşturma devam ediyor. Devamındaki neticeye göre yine maddi manevi haklarımızın tazminiyle ilgili de süreç yürütülecektir. Süreci titizlikle takip edeceğiz ve gelişmelerden bilgilendireceğiz" şeklinde konuştu.