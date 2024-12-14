Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz'i sokak köpeği ısırdı: Kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yürüyüş yaptığı orman yolunda gördüğü bir köpeği sevdiği esnada kolunu ısırdı. Apar topar hastaneye giden oyuncunun kuduz ihtimaline karlı aşı yaptırdığı öğrenildi.

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, yürüyüş yaptığı orman yolunda gördüğü bir köpeği severken saldırıya uğradı. Deniz, köpeğin kolunu ısırması sonucu neye uğradığını şaşırdı. Hastaneye giden oyuncu, kuduz ihtimaline karşı aşı oluyor.

dilannn.jpgKUDUZ AŞISI OLUYOR

Dilan Çiçek Deniz, Kemerburgaz'da yürüyüşe çıktı. Etrafını bir anda sokak hayvanları saran ünlü oyuncu, o sırada yere oturup köpekleri sevmeye başladı. Deniz, sevdiği köpek ummadığı anda kolunu ısırınca neye uğradığını şaşırdı. Apar topar hastaneye giden ünlü oyuncu, kuduz ihtimaline karşı bir süredir aşı oluyor.

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