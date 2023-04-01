1 Nisan 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Elinde sigarayla ''Hayırlı Ramazanlar' dedi. Ünlü oyuncu büyük tepki çekti

Elinde sigarayla ''Hayırlı Ramazanlar' dedi. Ünlü oyuncu büyük tepki çekti

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncu Ertan Saban'ın elinde sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesi sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Oyuncunun yer aldığı diziyi izlememe kararı alan kullanıcılar, "Bu yaptığın saygısızlık" yorumu yaptı.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 10:08
Takip Et

Ünlü oyuncu Ertan Saban büyük tepki çekti. Elinde sigarayla ''Hayırlı Ramazanlar' dedi.

Elinde sigarayla ''Hayırlı Ramazanlar' dedi. Ünlü oyuncu büyük tepki çekti
+
Aa
-

Editör Özlem Kıral

Show TV ekranlarında yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin başrol oyuncuları Ertan Saban, Devrin Özkan ve Sercan Gülbahar bir video çekerek takipçilerine yeni bölümün yayınlanacağını hatırlattı. Ertan Saban'ın videodaki hali ise tepki çekti.

DAVRANIŞI TEPKİ ÇEKTİ

Rol arkadaşlarıyla video çekerek yeni bölümün bu akşam yayınlanacağını duyuran Devrim Özkan, kamerayı bir ara partneri Erkan Saban'a çeviriyor. O anlarda sigara içen Saban ise "Hayırlı ramazanlar" diyor. Saban'ın sigara varken söylediğinden dolayı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

TEPKİLERDEN SONRA VİDEOYU SİLDİ

Oyuncunun sigara varken "Hayırlı ramazanlar" demesine tepki gösteren kullanıcılar diziye izlemeyeceklerini söyledi. Oyuncunun dinle alay ettiğini söyleyen bazı kullanıcılar, "Dine saygı göstermeyen sözde sanatçıları izlemeyin" dedi.Devrim Özkan, gelen tepkilerin ardından videoyu sildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
1
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿11 ilde yapılan Mart ayının son anketi açıklandı. Ankara kulisleri bu anketi konuşuyor
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
2
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Dört adayın yer aldığı ilk anketten Muharrem İnce’ye kötü haber. Oy oranım yüzde 16 demişti
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
3
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Döviz yatırımcısı dikkat. İslam Memiş büyük tufana hazır olun uyarısı yaptı 
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
4
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿Belediye 'Midyeci Ahmet'in ruhsatını iptal etti. Savcılık soruşturma açtı mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
5
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿'Kedilere ölüm' fetvası verdi bütün kediler öldürüldü. Cahil din adamının fetvası yüzünden milyonlarca insan bakın neden öldü
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
6
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Birinci sırada bakın kim var. İşte Türkiye'nin en başarılı belediye başkanları
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
7
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Galatasaray'ın 9 Fenerbahçe'nin 6 puanı silinecek. TFF karar değiştirirse işte yeni puan durumu
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Tekirdağ’da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Okan Buruk'tan sarı alarm
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Seçmen listeleri yarın askıdan inecek
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
﻿Demirhindi bitkisi boğaz ağrılarına iyi geliyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.