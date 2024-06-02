Ünlü oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu eşcinsel olduğunu açıkladı

İngiliz oyuncu Jessica Madsen, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak eşcinsel olduğunu açıkladı.

Jessica Madsen, Onur (Pride) Ayının başlangıcını bir aşk ilanıyla kutladı.

Bridgerton dizisindeki Cressida rolüyle tanınan oyuncu Instagram'da yaptığı bir paylaşımda bir kadına aşık olduğunu ve bundan gurur duyduğunu açıkladı.

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Madsen ayrıca Instagram hikayesinde "Flash haber: Ben eşcinselim" ve "Getirdiğiniz hava bu olmadığı sürece Haziran ayında benimle etkileşime girmeyin" şeklinde viral olan pride ayı gönderilerini paylaştı.

Gönderinin altına kalp emojisi bırakan Nicola Coughlan ve Jonathan Bailey de dahil olmak üzere Bridgerton’daki rol arkadaşlarının çoğu Madsen'e yorumlarda desteklerini dile getirdi.

İşte Jessica Madsen'in paylaşımları:

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