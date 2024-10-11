Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Düzenleme: Kaynak: Snob Magazin
Ünlü oyuncu Esengül Aypek yeni bir aşka yelken açtı! Gönlünü bakın kime kaptırdı

Kaderimin Oyunu, Beni Bırakma ve Hudutsuz Sevda gibi birbirinden başarılı dizilerde yer alan ünlü oyuncu Esengül Aypek, aradığı aşkı basketbolcu Metehan Akyel’de buldu.

Güzel oyuncu Esengül Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel’e kaptırdı. Başarılarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu bu kez aşk haberleriyle gündeme bomba gibi düştü.

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YENİ AŞKA YELKEN AÇTI

Son olarak Hudutsuz Sevda dizisinde boy gösteren ünlü isim yeni bir aşkla yelken açtı. Aypek, gönlünü Erok basketbol takımında oynayan Metehan Akyel'e kaptırdı.

SnobMagazin'de yer alan habere göre; sevgililer geçtiğimiz ay bir doğum gününde tanışarak yeni bir aşka yelken açtı.

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ESENGÜL AYPEK KİMDİR?

Esengül Aypek, Ankara'da dünyaya geldi. Eğitimini Bilkent Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Kulis Sanat ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

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