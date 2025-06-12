Ünlü oyuncu Ferdi Zeyrek için taziyeye gitti

Ünlü oyuncu Demet Evgar, geçirdiği elektrik kazasının ardından yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Evgar, Başkan Zeyrek’in eşi Nurcan Zeyrek’e başsağlığı dileyerek acılı günlerinde destek verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, evinde elektrik akımına kapıldıktan 3 gün sonra yaşam mücadelesini kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatının ardından taziyeleri kabul ediyor. Hayatını kaybeden Başkan Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek' e Özgür Özel'in yanı sıra eşi Didem Özel ile beraber birçok partili de eşlik etti.

Taziye ziyaretine gelenler arasında oyuncu Demet Evgar da yer aldı. Nurcan Zeyrek’e başsağlığı dileklerinde bulunan ünlü oyuncu, acılı aileyi yalnız bırakmadı.